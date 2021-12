Orban: Briga me za stav Brisela o zakonu o zastiti dece

BUDIMPEŠTA – Mađarska će iskoristiti referendum o svojim izmenama zakona o zaštiti dece radi jačanja svoje pozicije protiv Brisela, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je u izjavi za državni radio rekao da je ova strategija do sada pokazala rezultate u odnosima sa Briselom, jer zahvaljujući referendumu o pitanjima migracija iz 2016. godine, nisu uvedene obavezne kvote o prihvatu izbeglica, i nijedan migrant od tada nije nastanjen u Mađarskoj, prenosi mađarska agencija MTI.

“Nije me briga šta Brisel kaže o našem zakonu o zaštiti dece, i ne želim da se Venecijanska komisija meša u to kako da Mađari odgajaju svoju decu“, rekao je on.

Orban navodi da je Mađarska “morala da koristi sopstveni zdrav razum“ jer u Evropi, kako tvrdi, “vlada ludilo, talas nepoštovanja prema pravima roditelja da vaspitavaju svoju decu“, uključujući i pitanje njihovog seksualnog obrazovanja.

“Vlada može zaštititi interese zemlje samo ako Mađari podržavaju njene napore”, zaključio je Orban.

(Tanjug)

