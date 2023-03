Orban: EU blizu razmatranja o slanju mirovnih trupa u Ukrajinu

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da su evropski lideri blizu da počnu da razmatraju mogućnost da „članice Evropske unije pošalju neku vrstu mirovnih trupa u Ukrajinu“ i da je svet „trenutno blizu toj liniji za koju smo ranije mislili da ne može da se pređe“.

On je istakao da je rat u Ukrajini „zabrinjavajući i opasan“ i da nije preterivanje reći da postoji realna opasnost od svetskog rata.

„Dok, s jedne strane, može da zvuči kao preterivanje kada neki evropski i američki lideri kažu da, ako se sve ovako nastavi, može da dođe do trećeg svetskog rata, to je zaista realna opasnost“, istakao je Orban, prenosi MTI.

Mađarski premijer je dodao da rat postaje sve više krvav i brutalan, ali da se broj evropskih zemalja i lidera koji podržavaju mir nije povećao.

„U isto vreme, narod Evrope je počeo da više priča o prekidu vatre, o mirovnim pregovorima, ali broj žrtava raste. Ima ih oko 100.000 na obe strane i to bi trebalo da pokrene ka miru one koji su dosad podržavali rat. Veliki deo Evrope, međutim, i dalje je na strani rata, šalje Ukrajini sve brutalniju vojnu opremu“, poručio je Orban.

On je dodao da je bezbednost Mađarske ugrožena jer se rat vodi u susednoj zemlji.

Prema Orbanovim rečima, na Mađarsku se vrši „direktan i indirektan pritisak”.

„Žele da nas nateraju u ovaj rat“, rekao je on, ali je dodao da se parlament ne može zaobići kada se odlučuje o „tako teškoj stvari“.

Orban je naveo da će mađarski parlament u petak usvojiti rezoluciju u kojoj se navodi da Mađarska zahteva mir i prekid vatre.

On je dodao da se u mađarskom predlogu nije reč o tome kakav tip mirovnog sporazuma treba bude potpisan, već da je reč isključivo o prekidu vatre.

„Obustava ratnih dejstava se mora postići. Ljudski životi ne smeju više biti izgubljeni. Jednom kada dođe do prekida vatre, stvaraju se šanse za mirovne pregovore“, poručio je Orban.

(Tanjug)

