Orban: Rano za otvaranje ekonomije, imaćemo slobodno leto

BUDIMPEŠTA – Mađarska još ne može ponovo da otvori ekonomiju, ali su velike šanse da bi pre nego u većini ili svim drugim zemljama Evropske unije život mogao da se vrati u normalu do leta, izjavio je danas premijer Viktor Orban za javni emiter Košut Radio .

Govoreći o školama, Orban je naglasio da svi nastavnici i osoblje moraju biti vakcinisani da bi te ustanove ponovo počele sa radom, napominjući da je 20.000 od 102.000 koji su se do sada registrovali već vakcinisano, prenosi Tas s.

„Ostatak takođe mora biti vakcinisan pre ponovnog otvaranja škola do 10. aprila kako bi vrtići i osnovne i srednje škole mogli ponovo da se otvore 19. aprila“, rekao je on.

„Imaćemo slobodno leto“, rekao je Orban, dodajući, međutim, da se određenim događajima može prisustvovati samo sa potvrdom o imunitetu.

Mađarski premijer je najavio i da se planira produženje radnog vremena prodavnica kako bi se izbegli dugi redovi i da će policijski čas biti prilagođen tome.

Dodao je da insistira na tome da se ponovno otvaranje ne može dozvoliti ukoliko se sve registrovane osobe starije od 65 godina ne vakcinišu. Nekih 71 odsto ove starosne grupe do sada je vakcinisan i postiže se dobar napredak, rekao je on.

Premijer je rekao da je trudnicama preporučeno da se vakcinišu vakcinama Pfizer ili Moderna i pozvao ih da se prijave za vakcinaciju.

Orban je rekao da su u toku najteže nedelje pandemije, a treći talas izazvala je britanska varijanta virusa koja može da zarazi i tri puta više ljudi nego prethodne varijante i zamolio je mlade da se pridržavaju propisa.

On je takođe ukazao na to da je samit Evropske unije, koji se završio kasno sinoć, otkrio da su zemlje koje nisu naručile istočne vakcine i oslanjaju se na vakcine nabavljene samo u Briselu u velikoj meri zaostale za Mađarskom u vakcinaciji.

Odluku premijera EU da dozvole Briselu da preuzme nabavku vakcina od zapadnih proizvođača ocenio je kao lošu.

„Svaka zemlja je trebalo da insistira na individualnim pregovorima, ali mislile su da će zajedničko držanje biti uspešnije“, naveo je Orban dodajući da se Brisel previše fokusirao na cenu nabavke, koja je trebalo da bude od sekundarnog značaja u odnosu na zaštitu života.

(Tanjug)

