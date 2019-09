Orban: Srbija je ključ za integraciju Zapadnog Balkana

PRAG – Ako uspemo da rešimo pitanje integracije Srbije u EU, ubrzaće se proces integracije celog regiona Zapadnog Balkana jer je Srbija ključ za otvaranje ovih vrata, poručio je danas mađarski premijer Viktor Obran.

Orban je na pitanje da li je za Srbiju dobro to što je za komesara za proširenje predložen Laslo Tročanji, rekao da bi mu, da je on Srbin, bilo drago, i to iz tri razloga.

U tom kontekstu on je podsetio da je Mađarska predsedavala EU u vreme kada se završavao proces integracije Hrvatske Uniji i kada su se rešavala važna pitanja s čime se, kako je naveo, njegova zemlja dobro izborila.

Orban je, stoga, rekao da je Mađarska zemlja koja ima iskustva sa evrointegracijama.

On je, takođe, istakao da se mnogo ljudi u Mađarskoj seća da je životni standard u Srbiji nekada bio bolji.

„Znamo šta je Srbija bila i šta može da postane. Ako postoji pozitivana vizija Srbije, to je mađarska vizija“, rekao je Orban, dodajući da su Mađari nekada želeli da žive u zemlji gde je kvalitet života bio kao u bivšoj Jugoslaviji.

Orban je naglasio da su kontakti između Srbije i Mađarske dobri.

On je dodao da je, kada se govori o proširenju, Srbija ključna zemlja.

„To je najveća zemlja, imaju veliku vojsku, ekonomiju i populaciju. Ako uspemo da nađemo rešenje za integraciju Srbije, proces integracije celog regiona biće ubrzan jer je ključ za otvaranje ovih vrata Srbija“, zaključio je Orban.

Da je Evropska unija ranije primila Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, danas ne bi na milione ilegalnih migranata bilo u zapadnoj Evropi, poručio je Orban.

Komentarišući raspodelu pozicija novim komesarima u Evropskoj komisiji, Orban je rekao da ona odražava ojačanu poziciju Višegradske grupe.

Orban je napomenuo da su dvojicu potpredsednika u novoj Komisiji nominovale zemlje Višegradske grupe.

Za Tročanjija, bivšeg mađarskog ministra pravde, Orban je rekao da ima „lep i veliki zadatak“ i da on razume komplikovane aspekte proširenja..

Mađarski premijer je izrazio nadu da će Tročanji dobiti podršku Evropskog parlamenta.

(Tanjug)