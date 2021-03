Osramoćeni poslanik bežao sa orgija niz oluk, sada se pojavio i snimak

Belgijska produkcijska ekipa snimila je trenutak kada je mađarski desničarski poslanik Jožef Sajer uhvaćen kako beži sa gej orgija prošlog decembra.

Sajer je dao ostavku u mađarskoj vladajućoj stranci Fides u decembru 2020. godine, nakon što je uhapšen zato što je prekršio lokdaun u Belgiji prisustvujući seks-žurki sa oko 25 zvanica iznad jednog kafića. Dao je i ostavku na mesto člana Evropskog parlamenta.

Produkcijska kuća Bargoens snimala je policijski dokumentarac za televiziju VTL i mesecima je pratila patrole na nihovim intervencijama. Tako se zatekla ispred stana u centru Brisela u kojem je policija rasturala nelegalnu žurku. Kada su stigli, policija je hapsila Sajera, koji je pokušao da pobegne kroz prozor i niz oluk.

WOW: here’s on video how Hungarian MEP József Szájer was caught while trying to escape a police raid on a gay sex orgy in Brussels last year. Note: Szájer is wearing a rainbow-colored beenie.

I bet we won’t see this footage on Hungarian public media…https://t.co/740tXFqHp0 pic.twitter.com/h80K11pqpS

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 24, 2021