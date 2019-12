Otac Grete Tunberg: Ona je srećna, ali ja brinem

LONDON – Otac Grete Tunberg Svante izjavio je da je smatrao da je „loša ideja“ da njegova ćerka bude na prvoj „liniji fronta“ u borbi protiv klimatskih promena.

Svante Tunberg je rekao za BBC da „nije podržavao“ to što je njegova ćerku preskakala časove u školi zbog borbe za očuvanje klime.

On je kazao je da je Greta mnogo srećnija od kada je postala aktivistkinja, ali da brine zbog „mržnje“ sa kojom se suočava.

Svante Tunberg je rekao da se njegova ćerka borila sa depresijom tri ili četiri godine pre nego što je da izostaje iz škole.

„Ona je prestala da govori… prestala je da ide u školu“, rekao je on i dodao da je bila noćna mora kada je odbijala da jede.

Da bi joj pomogao da se oporavi, Svante Tunberg je provodio više vremena sa Gretom i njenom mlađom sestrom Beatom u njihovom domu u Švedskoj.

Gretina majka, operska pevačica i bivša učesnica Evrovizije Malena Ernman otkazala je ugovore kako bi cela porodica mogla da bude zajedno.

Porodica je tražila i pomoć lekara, rekao je Tunberg.

Greti je dijagnostikovan Aspergerov sindrom, oblik autizma, pre četiri godine.

Tokom sledećih nekoliko godina počeli su da raspravljaju i istražuju klimatske promene, a Greta je postajala sve strastvenija u rešavanju tog problema.

Kao „veoma aktivan“ zagovornk ljudskih prava, Greta je optužila roditelje da su „veliki licemeri“, rekao je njen otac.

„Greta je rekla: „Za čija se ljudska prava zalažete?, pošto klimatsko pitanje ne shvatate ozbiljno“, objasnio je on.

Svante Tunberg je kazao da je Greta dobila „energiju“ od promena u ponašanju svojih roditelja, njena majka je odlučila da ne putuje avionom, a njen otac je postao vegan.

On je, takođe, pratio svoju kćerku na put u Njujork i Madrid jedrenjakom, jer je ona odbila da tamo ide avionom zbog njegovog uticaja na životnu sredinu.

„Sve sam to radio, znao sam da je to prava stvar, ali nisam to uradio da bih spasio klimu, učinio sam to da bih spasio svoje dete“, rekao je Svante Tunberg.

Prema nejgovim rečima, Greta se promenila i postala veoma srećna zbog svog aktivizma.

„Mislite da ona nije obična, jer je posebna, i veoma poznata, i sve te stvari. Ali za mene, ona je obično dete, ona može da radi sve stvari kao i drugi ljudi“, rekao je Svante.

„Ona pleše, smeje se mnogo, dobro se zabavljamo i na vrlo dobrom je mestu“, dodao je on.

Međutim, otkad je Gretin neodlazak u školu postao viralan, prema rečima njenog oca, ona je počela da se suočava sa zlostavljanjem od strane ljudi koji „ne žele da menjaju“ svoj način života kako bi spasili životnu sredinu.

Greta je ranije izjavila da je na meti ljudi zbog „svog izgleda, odeće, ponašanja i različitosti“.

Njen otac rekao je da ga posebno brinu „lažne vesti, stvari koje ljudi pokušavaju da izmisle, mržnja koja to stvara“.

On je, međutim, dodao da se njegova ćerka bori sa kritikama izuzetno dobro.

„Iskreno, ne znam kako to čini, ali ona se smeje sve vreme. Ona smatra da je to smešno“, rekao je Svante Tunberg.

Gretin otac je kazao da se nada da će u budućnosti stvari biti manje intezivne za njegovu porodicu i da će se Greta vratiti u školu.

(Tanjug)