Otac ostavio decu pet sati u užarenom automobilu, oboje su umrli (foto)

Tragična sudbina zavila je u crno porodicu Denis iz države Oklahoma u Sjedinjenim Američkim Državama. T. D. (4) i R. D. (3), sestra i brat, stradali su u kamionu, nakon što ih je otac ostavio unutra pet sati na temperaturi od 32 stepena.

Oklahoma father Dustin Dennis, 31, is charged with second degree murder after police say he left his young son and daughter in a hot truck for five hours.​ https://t.co/yGL4hPQ289

