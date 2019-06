Padaju Guglovi servisi širom sveta, zatajili gotovo svi sistemi

Došlo je do pada mnogih Guglovih servisa, a najviše problema imaju stanovnici Severne Amerike i Evrope. Korisnici nisu bili u mogućnosti da pristupe gotovo nijednom Guglovom servisu, a najviše pogođenih je u Severnoj Americi i Evropi.

Očekuju se dalje informacije i zvaničan uzrok pada sistema.

