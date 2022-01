Palmer: Kompromis je na političarima i strankama

SARAJEVO – Za jačanje institucionalnog okvira BiH, izborna reforma je od ključnog značaja, a snažne i funkcionalne institucije su najvažnije da bi BiH izašla iz trenutne političke krize, izjavio je međunarodni izaslanik za izbornu reformu u BiH Metju Palmer nakon sastanka s članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Palmer je rekao da se “ne radi o nekom sekundarnom ili pomoćnom sredstvu ako se radi na tome da se postigne sporazum u vezi sa izbornom reformom i ograničenim promjenama Ustava”.

“To nije sekundarno pitanje, nego ključno. I želim da budem jasan u tome šta su ciljevi ovog procesa: prvi je da osiguramo integritet izbornog procesa, bitno je da se svaki glas čuje i da svaki glas bude prebrojan. I ono što je naročito važno jeste da građani BiH shvate da je to tako“, rekao je Palmer.

Kao drugo jako važno za građane BiH naveo je da imaju priliku da se kandiduju u ravnopravnoj utakmici u vezi s pozicijama na raznim nivoima.

„To znači evropsku perspektivnu BiH i potpuno je u skladu s dejtonskim okvirom, tri konstitutivna naroda, ostali, dva entiteta i Brčko Distrikt. Treće, važno je da su institucije Federacije BiH snažne i funkcionalne. Ono što je takođe bitno je da FBiH bude u ravnoteži s RS što će omogućiti funkcionalan dejtonski sistem koji će svim građanima BiH davati i pružati dobre usluge”, naveo je Palmer, prenela je sarajevska N1 tv.

Važno je, istakao je, i da se u institucionalnom okviru odražavaju prava konstitutivnih naroda.

“Sve ovo se može postići, ali nije jednostavno. I vrlo malo je vremena ostalo. Važno je da se nastave planirati izbori na jesen, a ako se prave izmene u izborom sistemu, ona moraju biti minimalno šest meseci pre”, rekao je Palmer.

Na pitanje da li su on i Ajhorst došli s nekim predlogom, Palmer je odgovorio:

“Jako je važno da se kroz ove razgovore postigne dovoljno zajedničke osnove da bi se postigao neophodan sporazum. Kada govorimo o merama za integritet izbornog procesa to će zahtevati 50 posto podrške Parlamenta. To je minimum naravno da bismo voleli da vidimo veću podršku. Za ustavne promene puno je veća granica 2/3. Da bi sve strane koje učestvuju u ovom procesu imale osećaj da mogu podržati celi ovaj proces, bitno je da sve stranke to i razumeju, da se radi na tome da taj osećaj postoji kod svih. Mi možemo biti medijatori razgovora, ali na političkim strankama i liderima je da prave kompromise.”

(Tanjug)

