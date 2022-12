Papa Franja: Bivši papa Benedikt veoma je bolestan, molite se za njega

VATIKAN – Papa Franja rekao je danas da je bivši papa Benedikt veoma bolestan i pozvao vernike na opštoj audijenciji da se mole za njegovo zdravlje, prenosi Rojters.

„Zamolio bih sve vas za posebnu molitvu za papu emeritusa Benedikta. Setimo ga se. On je veoma bolestan, moli Gospoda da ga uteši i podrži u ovom svedočenju ljubavi prema Crkvi, do kraja“, rekao je papa Franja na italijanskom, preneo je Rojters.

Iz Vatikana nije bilo komentara o Benediktovom zdravstvenom stanju, a na telefonske pozive iz njegove rezidencije u Vatikanu nije odgovoreno, navodi britanska agencija.

Benedikt (95) je bio papa od 2005. do 2013. godine kada je podneo ostavku, čime je postao prvi papa u 600 godina koji je to uradio uz obrazloženje da je star da bi obavljao tu dužnost. Od tada on živi u Vatikanu.

Britanski Dejli mejl piše da je aktuelni papa Franja potpisao pismo ostavke u slučaju da ga starost ili bolest spreče u obavljanju dužnosti.

(Tanjug)

