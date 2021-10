PARIZ – Decenijama je zločin serijskog ubice progonio parisko kriminalno odeljenje policije, ali je sada bivši vojni policajac priznao da je bio zločinac poznat kao Le Grel, ili Naborani čovek.

On je to priznao pre nego što se ubio, a činio je razna krivična dela – od ubistava do silovanja.

(Tanjug)

