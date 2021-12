Parlament produžio lokdaun do 12. decembra

BEČ – Austrijski parlament produžio je za još 10 dana lokdaun, koji će, kako je planirano, biti okončan za nevakcinisane u nedelju 12. decembra u ponoć.

Mera lokdauna može se usvojiti samo na 10 dana, pa je nova odluka parlamenta bila potrebna da se produži epidemiološka mera, pošto je bila planirana na ukupno 20 dana.

Prema planu austrijske Vlade, 12. decembra završava se lokdaun za vakcinisane i izlečene, dok će on biti nastavljen za nevakcinisane.

Za produženje lokdauna glasali su poslanici Narodne partije Austrije (OVP), Zelenih I Socijaldemokratske stranke (SPO).

Odluka austriskog parlamenta obuhvata i jednu novinu, a to je da prodavnice, koje imaju pravo da rade u lokdaunu, to mogu činiti do najkasnije 19 časova, umesto do 21 sata kao što je bilo do sada.

Uz to uvedeno je da prodaja božićnih jelki spada pod izuzetke, pa građani mogu u I tokom lokdauna da nabave jelke za svoj dom.

Ministarstvo zdravlja iskoristilo je usvajanje izmene kovid mera za skraćenje važenja sertifikata o vakcinaciji sa 360 na 270 dana.

(Tanjug)

