Pavel i Štajnmajer: NATO garancija da istočne zemlje EU neće uvući Evropu u rat sa Rusijom

Predsednik Češke Petr Pavel i Nemačke Frank Valter Štajnmajer složili su se danas u Berlinu da je NATO i njegovo pojačano prisustvo na istočnom krilu glavni faktor koji umanjuje bojazan da bi neka od zemalja u tom delu Evrope mogla da uvuče kontinent u rat Rusije i Ukrajine.

„Obojica smo bili u istočnoevropskim državama i zemljama na istočnom krilu NATO. Angažovani smo obojica, kao i vojske Češke i Nemačke da zaštite te zemlje i spreče da se upletemo u rat u kome nismo zaraćena strana“, kazao je nemački predsednik na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Češke.

Pavel je rekao novinaru, koji je izneo bojazan da bi zemlje na istočnom krilu NATO mogle da uvuku Evropu u rat sa Rusijom, da je najveći doprinos osećanju da su bezbedne u tim zemljama obaveza kolektivne odbrane iz člana 5. sporazuma NATO.

„Za osećaj bezbednosti na istočnom krilu NATO glavno je pre svega uveravanje svih partnera da član 5. nedvosmisleno važi. Potpomognuto još i pojačanim prisustvom NATO na istočnom krilu, bilo u vidu borbenih grupa, zajedničkih vojnih vežbi ili pojačanim vojnim prisustvom kako bi se stavilo do znanja da se obaveza zaštite saveznika uzima ozbiljno“, kazao je češki predsednik.

Nemački predsednik podsetio je da je jedan o najvećih izazova s kojim su suočene sve zemlje Evropske unije, kako je kazao, brutalni napadački rat Rusije protiv Ukrajine.

„Morali smo da se iznova orijentišemo jer brutalni napadački rat i napad na Ukrajinu predstavlja rusko narušavanje mirovnog poretka koji je vladao poslednjih decenija. Moramo više da investiramo u našu bezbednost, to znači da iz sve snage doprinosimo zaštiti cele teritorije NATO. To je odgovornost Nemačke, doprinos u NATO i prisustvo na istočnom krilu“, rekao je Štajnmajer.

Novi češki predsednik Pavel kazao je da veruje da bi Nemačka mogla da odigra veliku ulogu u osamostaljenju Evrope u oblasti bezbednosti, a da podržava i njenu ulogu u odgovorima na druge izazove.

„Predsednik je to nazvao nemačkom odgovornošću, a ja dodajem neka to zove kako god hoće ako Nemačka bude igrala vodeću ulogu. Srednja Evropa je odigrala važnu ulogu posle napada Rusije na Ukrajinu i to joj je podiglo sampouzdanje. Ali smatram da bi bilo nesrećno da se upustimo u neko suparništvo Zapadne i Srednje Evrope. Samopouzdanje treba da iskoristimo da učvrstimo odnose ne samo kada je u pitanju Rusija nego i zbog rivaliteta sa Kinom, što će zahtevati da vučemo za isti kraj užeta“, rekao je Pavel.

Samo dan ranije poljski premijer Mateuš Moravjecki u Berlinu je oštro kritikovao EU i Nemačku da svojim inicijativama za dublju integraciju i promenu mehanizma glasanja sa konsenzusa na većinsko nastoje da dominiraju ostalima u Evropi i ponavljaju tako greške iz prošlosti.

Za razliku od poljskih zvaničnika, češki predsednik podržao je te inicijative i Nemačku i opravdao očekivanja da se prvo sa odlaskom češkog populističkog premijera Andreja Babiša u jesen 2021. godine i sada u martu odlaskom češkog predsednika Miloša Zemana Ćeška vraća u glavnu struju u EU.

„Pišemo pomalo novo poglavlje evropske istorije, a Nemačka može da odigra odlučujuću ulogu“, kazao je češki predsednik o pomoći koju obe zemlje, i u oružju i finansijsku i humanitarnu, pružaju Ukrajini.

Predsednik Pavel od polaganja zakletve 9. marta obilazi redom prvo susede Češke i posle tradicionalno prve posete Slovačkoj, boravio je u Varšavi a od juče je u dvodnevnoj poseti Nemačkoj.

(Beta)

