Pentagon objavio koliko je tačno bilo putnika u avionu iz Kabula

Pentagon je u petak objavio da je transportni avion C-17, koji je među prvima napustio haotični aerodrom u Kabulu prošle nedelje, prevezao rekordna 823 putnika.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary.

Prizor je ovekovečen fotografijom stotina zbijenih Avganistanaca u unutrašnjosti aviona koja je obišla svet.

Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 People Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/gLiAwD6k9T

— Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021