Pentagon testirao dugo zabranjenu balističku raketu na Tihom okeanu

Pentagon je danas izvršio probni let balističke rakete vazduh-zemlja, zabranjene po sporazumu od kojeg su letos odustali i SAD i Rusija.

Prototip rakete napravljen je tako da nosi konvencionalnu bojevu glavu, a ne nukelarnu. Pentagon je odbio da objavi detalje, navodeći samo da je raketa lansirana sa statične lansirne platforme u vazduhoplovnoj bazi Vandenberg u Kaliforniji i da je pala u Tihi okean, javila je agencija AP.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je balistička raketa preletela više od 500 milja (800 kilometara).

„Podaci prikupljeni i lekcije naučene iz ove probe omogućiće Ministarstvu odbrane da donese odluke o razvoju budućih kapaciteta srednjeg dometa“, rekao je portparol Pentagona, potpukovnik Robert Karver, prenosi Frans pres.

Test je izvršen u vreme dok raste neizvesnost oko budućnosti kontrole naoružanja.

Posle šest meseci „dijaloga gluvih“, Rusija i SAD su početkom avgusta proglasili kraj sporazuma o nuklearnom naoružanju srednjeg dometa (INF) kojim se zabranjivala upotreba cele serije raketa dometa od 500 do 5.000 kilometara. Prema tom ugovoru, eliminisane su ruske balističke rakete SS-20 i američke rakete „peršing“ u Evropi.

Poslednji preostali sporazum kojim se ograničava nuklearno oružje SAD i Rusije, sporazum Novi Start iz 2010. ističe u februaru 2021. Taj ugovor može da bude produžen za pet godina bez obaveznog ponovnog pregovaranja o glavnim odredbama.

Pentagon nije otkrio maksimalni domet danas testirane rakete.

U proleće kada su najavili plan testiranja, zvaničnici SAD su rekli da će domet biti izmedju 1.860 do 2.480 milja (3.000 do 4.000 kilometara). To je dovoljno da, na primer iz baze na ostrvu Guam, projektil stigne do potencijalnih ciljeva u delovima Kine.

Pentagon je nagovestio da će biti potrebne godine pre no što takav projektil bude spreman za isporuku oružanim snagama.

(Beta)