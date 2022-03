Peskov: Ukrajina i drugi da priznaju DNR i LNR

MOSKVA – Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika su suverene, nezavisne države, Ukrajina i vlasti drugih zemalja treba to da priznaju, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On se osvrnuo na izjavu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji je u intervjuu za američku televiziju ABC komentarisao mogućnost priznanja Krima i nezavisnosti republika Donbasa i rekao da postoji šansa da se pronađe kompromis u pogledu dalje sudbine tih teritorija, prenosi Sputnjik.

„Prvo, što se tiče nijansi, verovatno je bolje da pitate ukrajinsku stranu, ipak je to izjava predsednika Ukrajine. Što se tiče našeg stava, on je dobro poznat. To je više puta predočeno i ukrajinskoj strani i brojnim sagovornicima našeg predsednika, liderima evropskih i drugih država, tokom telefonskih razgovora“, rekao je Peskov.

Kako je istakao, Krim je ruski region „to treba da se prizna i de fakto i de jure“.

Govoreći o DNR i LNR, portparol Kremlja je istakao da su to suverene, nezavisne države koje je Rusija priznala.

„Njih takođe treba priznati i de fakto i de jure“, dodao je Peskov.

Takođe je dodao da je Rusija zainteresovana da se što pre održe nove runde pregovora sa Ukrajinom.

Po njegovim rečima, predstojeći sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitrija Kulebe u Turskoj je veoma važan nastavak pregovaračkog procesa.

(Tanjug)

