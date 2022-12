Plenković godinu na izmaku ocenio izuzetno uspešnom

ZAGREB – Hrvatski premjer Andrej Plenković ocenio je godinu na izmaku izuzetno uspešnom ako se, kako je kazao, situacija posmatra u kontekstu postavljenih ciljeva i zadataka.

Ponovio je da će Hrvatska za desetak dana postati članica šengenskog i evropodručja, što će, kaže, predstavljati konačno zaključenje procesa dublje integracije u Evropsku uniju.

Naveo je da ne zna šta bti to u narednoj, 2023. moglo biti toliko značajno, u odnosu na postignuća koja su ostvarena ove godine.

Osvrnuo se na sprovođenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i istakao da je Hrvatska pre godinu i po dana dobila pozitivan stav Evropske komisije i odluku Saveta o 5.5 milijardi evra bespovratnih sredstava, prenosi HRT.

Hrvatka je, kaže premijer, do sada primila 2.2 milijarde evra ili 40 odsto ukupnih sredstava koja su namenjena do 2026. godine.

„Idemo s ubrzanim ritmom ispunjavanja svih kriterijuma da bismo i ta sredstva apsorbovali u periodu koji je pred nama, da dodatno podstaknemo razvoj, uložimo i u privredu, poduzetništvo, obrazovanje, saobraćaj, zdravstvo, energetsku efikasnost i obnovu“, rekao je Plenković.

On je to rekao na 14. sednici Saveta za Slavoniju, Baranju i Srem u Pitomači i dodao da je do sada za ovo područje provedeo 34.000 projekata, danas će uručiti 36 dodatnih iz programa ruralnog razvoja u vrednosti od 13.8 miliona kuna.

(Tanjug)

