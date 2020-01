Plenković: Mladi se iseljavaju iz finansijskih razloga

BERLIN – Premijer Andrej Plenković, boravi od danas u dvodnevnoj radnoj poseti Nemačkoj tokom koje će se sastati sa kancelarkom Angelom Merkel i prisustvovati otvorenju poljoprivrednog sajma „Zelena sedmica“ u Berlinu, na kojem je Hrvatska ove godine zemlja partner.

Uoči posete Berlinu, Plenković je za nemačke medije izjavio da mnogi mladi ljudi, koji odlaze na rad u inostranstvo, Hrvatsku napuštaju zbog finansijskih razloga, a ne zbog korupcije i nepotizma.

Glavni razlog iseljavanja je, tvrdi Plenković u intervjuu za nemački dnevnik Frankfurter Algemajne Cajtung (FAZ), želja mladih da u kratkom roku poboljšaju svoju financijsku situaciju

„Istina je da borbu protiv korupcije moramo učvrstiti na svim nivoima, ali glavni razlog iseljavanja je želja mladih da u kratkom roku poboljšaju svoju financijsku situaciju“, rekao je Plenković za FAZ.

On je, navodi se, pritom odacio navode prema kojima mladi odlaze iz Hrvatske zato što im je dosta korupcije i nepotizma.

Hrvatski premijer je istovremeno ustvrdio da se i pola zemalja članica Evropske unije suočava s problemom pada broja stanovnika te da se Hrvatska na niovu EU bori za to da se ovaj problem shvati ozbiljno.

„Tema demografije je na izričito zahtevanje Hrvatske ušla u ‘Stratešku agendu 2019-2024’ Evropske unije. Mi smo isto tako srećni da je poverenica Dubravka Šuica u novoj Evropskoj komisiji zadužena za pitanje demografije“, rekao je Plenković i dodao da će o demografiji razgovarati i tokom bilaeralnog susrea sa kancelarkom Angelom Merkel.

„Kako bi zaustavili pad broja stanovnika, značajno smo podigli porodiljski i roditeljski dodatak, a mlade do 25 godina starosti smo u potpunosti, a one do 30 godina za 50 posto, oslobodili poreza na dohodak“, rekao je predsednik hrvatske vlade objašnjavajući za FAZ mere koje njegova vlada čini da bi zaustavila iseljavanje stanovništva, prenela je Hina.

Hrvatski premijer je odbacio mogućnost jačeg otvaranja hrvatskog tržišta rada za radnike iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, između ostalog i za one iz jugoistočne Azije.

„To trenutno nije tema za nas. Naš sistem kvota za izdavanje radnih dozvola je u potpunosti dovoljan za trenutne potrebe“, rekao je Plenković.

On je pohvalio privredni razvoj Hrvatske istakavši da je „zahvaljujući pozitivnom razvoju“ njegova vlada u tri navrata podizala penzije i plate zaposlenih u javnom sektoru.

(Tanjug)