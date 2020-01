„Pobeda“: Zašto je Tramp jutros pisao o Srbiji i Kosovu (foto)

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na svom Tviter nalogu povodom potpisivanja pisma o namerama o obnovi avio-linije Beograd-Priština, uz ocenu da je to „još jedna pobeda“.

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC Ambassador Robert O’Brien and Ambassador @RichardGrenell! pic.twitter.com/0qSLryG96B

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020