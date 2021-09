Počeo sastanak Merkelove sa liderima Zapadnog Balkana

TIRANA – U Tirani je danas počeo sastanak nemačke kancelarke Angle Merkel sa liderima Zapadnog Balkana, kojem prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić.

Merkel je na početku sastanka liderima rekla da je želela da odvojeno poseti svaku zemlju, ali da to nije bilo moguće.

„Planirala sam da dođem u svaku zemlju, ali je to bilo nemoguće i za to bi bilo potrebno tri do četiri dana. U trenutnoj situaciji to je mnogo i zato sam vam zahvalna što smo se okupili ovde“, poručila je nemačka kancelarka, prenosi prištinska „Koha“.

Ona se liderima Zapadnog Balkana pridružila nakon bilateralnog razgovora sa domaćinom, albanskim premijerom Edijem Ramom.

Osim Rame i predsednice Vlade Srbije, sastanku prisustvuju i premijeri Severne Makedonije Zoran Zaev, Crne Gore Zdravko Krivokapić, predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kao i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

(Tanjug)

