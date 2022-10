Policija najavila 50 krivičnih prijava protiv navijača

ZAGREB – Zbog izazivanja nereda i učestvovanja u sukobu zagrebačka policija podneće 50 krivičnih prijava, 44 protiv navijača splitske Torcide i šest protiv pripadnika zagrebačkih BBB-a.

Dve grupe navijača sukobile su se u nedelju popodne u centru Zagreba, kada je jedan gostujući navijač zadobio povrede opasne po život.

Kako je saopšteno, policija je privela 50 navijača, zbog tuče koja se dogodila uoči utakmice zagrebačke Lokomotive i splitskog Hajduka na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Po završetku istrage protiv 44 pripadnika Torcide i šest BBB-a biće podnete krivične prijave.

Iz policije navode da je u sukobu učestvovalo ko 100 osoba i da su u sukobu koristili razna pirotehnička sredstva, teleskopske palice, metalne cevi, drvene drške za sekire, drvene palice i druge opasne predmete pogodne za napad i povređivanje.

U tučnjavi je povređeno 15 navijača, odnosno dva pripadnika domaće navijačke grupe i 13 gostujuće. Dvojica gostujućih teže su povređeni, od kojih je jedan zadobio povrede opasne po život, dok su povrede ostalih povređenih za sada okvalifikovane kao lakše, preneli su hrvatski mediji.

Iz policije su naveli da se kriministaličko istraživanje ovog događaja nastavlja.

Sukob navijača osudio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i poručio da to nisu navijači, već huligani.

„Niti su to Torcida, niti su to BBB, to su jednostavno huligani“, rekao je Božinović nakon sednice šireg Predsedništva HDZ-a komentarišući jučerašnje sukobe pripadnika BBB-a i Torcide uoči utakmice Lokomotive i Hajduka.

(Tanjug)

