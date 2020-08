Policija spustila štitove u znak solidarnosti s demonstrantima (video)

Pripadnici interventnih jedinica u centru Minska spustili su svoje štitove u znak solidarnosti s demonstrantima tokom protesta.

It is the Belarusian capital #Minsk. The riot police refused to disperse the peaceful protesters, lowered their shields. People rushed to hug them. Great to see the dictator’s throne shaking. #BelarusProtest

pic.twitter.com/86lkrXOqpj

— Sakhavat Mammadov (@s_mmmdv) August 14, 2020