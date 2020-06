Policija veruje da je devojčica nestala 2007. godine ipak mrtva (video)

Pretpostavlja se da je britanska devojčica Medlin Mekejn, koja je nastala 2007. godine u Portugaliji, mrtva, izjavio je danas nemački tužilac iz Braunšvajga Hans Kristijan Volters.

Police think Madeleine McCann is dead; parents still hope https://t.co/6rDZF2AXKh pic.twitter.com/TQ9G0iAREB

On je rekao da se protiv 43-godišnjeg nemačkog državljanina vodi istraga zbog sumnje da je počinio ubistvo, prenosi CNN.

Osumnjičeni, koji je u nemačkim medijima označen kao Kristijan B, trenutno izdržava zatvorsku kaznu.

Smatra se da je bio u kraju gde je Medlin, stara tri godine, poslednji put viđena tokom letovanja u Portugaliji. On je živeo u Algarveu između 1995. i 2007. godine, pljačkao hotele i prodavao drogu, saopštila je nemačka policija.

"We think Madeleine McCann is dead."

German public prosecutors confirm they are treating the Madeleine McCann case as murder, adding the new suspect is a convicted sex offender who is currently in prison.

Follow live updates: https://t.co/EUjIMMmwvi pic.twitter.com/wBYcTfvp4t

