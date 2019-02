Pompeo u Mađarskoj upozorava o Huaveju

BUDIMPEŠTA – SAD će biti prisiljene da smanje opseg pojedinih operacija u Evropi i na drugim mestima, ako države iz tih područja nastave da sarađuju s kineskom kompanijom „Huavej“, izjavio je tokom posete Mađarskoj američki državni sekretar Majk Pompeo.

„Huavej“ je, kako navodi AP, veoma prisutan u Mađarskoj, a Pompeo je rekao da će premijeru Viktoru Orbanu i drugim zvaničnicima objasniti da saradnja s tom kompanijom predstavlja rizik za informacionu bezbednost i privatnost i da bi mogla da osujeti saradnju sa SAD.

Američki zvaničnici su veoma zabrinuti širenjem „Huaveja“ u Evropi, pogotovo u članicama NATO-a, kao što je Mađarska, navodi AP, dodajući da oni smatraju da to predstavlja veliku pretnju.

„Oni su suverena dryyava. Donose sopstvene odluke po pitanju ovih stvari. Ono što je imperativ jeste da s njima podelimo saznanja koja imamo o riziku koji predstavlja prisustvo „Huaveja“ u njihovim mrežama, stvarne rizike po narod. Po gubitak privatnosti njihovog naroda, stvarne rizike da će Kina to iskoristiti na način koji nije u najboljem interesu Mađarske. Imamo obavezu da to podelimo s njima i to ćemo i uraditi. Ali, ovo smo videli širom sveta. To takođe stvara probleme za američko prisustvo, to jest, ako je ta oprema prisutna tamo gde ima bitnih američkih sistema, otežava nam da im budemo partneri“, rekao je Pompeo, prenosi AP.

SAD su u više navrata optužile Kinu da koristi tehnologiju kako bi krala tajne, dok je zvanični Peking to demantovao i poručio da SAD žele da „uguše“ konkurenta.

(Tanjug)