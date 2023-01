Porfirije na prijemu SNV: Radujem se što smo ovde danas sabrani

ZAGREB – Srpski patrijarh Porfirije, koji je prisusustvovao svečanom božićnom prijemu Srpskog narodnog veća u Zagrebu, čestitao je Božić i izrazio zadovoljstvo zbog današnjeg okupljanja.

“Na današnji dan mi samo ne da dobijamo ideju ili pojam dobra nego apsolutno dobro dolazi među nas, a to je Bog. On nam otkriva istinu smisla našeg postojanja, a onda iz te bliskosti sa Bogom mi postajemo bliski sa drugima”, rekao je patrijarh u besedi na prijemu.

Patrijarh je rekao da postoji put do Boga, a to je vera, ali i do drugih ljudi bez obzira na granice.

“Radujem se što smo danas ovde sabrani, radujem se što je i sastav sabora takav kakav jeste, jer ma koliko da smo svi posebni i imamo lične pečate, pozvani smo da budemo narod Božiji, da budemo crkva njegova, građani carstva nebeskog”, rekao je patrijarh.

Srpsko narodno veće priredilo je danas svečani božićni prijem u Zagrebu kojem prisustvuju prvi potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, kao i drugi srpski i hrvatski državni zvaničnici.

(Tanjug)

