Potpisan Memorandum o razumevanju sa Meserom i Dregerom

FRANKFURT – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao je danas u Frankfurtu Memorandum o razumevanju sa kompanijama Meser Tehnogas (Mes ser Tećnogas) i Dreger Tehnika (Draeger Tećnik) koji za cilj ima bolju pripremu nacionalnog zdravstvenog sistema Srbije za vanredne situacije i izazove poput epidemije, rata, prirodnih katastrofa.

Memorandum su u centrali Meser Tehnogasa, nakon održanih prezentacija te dve kompanije za srpsku delegaciju i sastanka ministra Lončara sa čelnicima dve kompanije, potpisali u ime Ministarstva zdravlja Srbije ministar Zlatibor Lončar, u ime Meser Tehnogas Štefan Meser, a u ime Dreger Tehnika Štefan Dreger.

Ministar Lončar je, obraćajući se tokom prezentacije, kazao da mu je drago da je Srbija zahvaljujući saradnji sa te dve kompanije i onim što je urađeno u zemlji po pitanju borbe protiv virusa korona došla do rezultata koje prepoznaje cela Evropa i ceo svet.

Istakao je da je najveći proizvodni pogon za Zapadni Balkan kompanije Meser za proizvodnju kiseonika nalazi u Smederevu, u Srbiji, što znači da se tu ne proizvodi gas i ono što je neophodno samo za našu zemlju, već za ceo region.

„I zahvaljujući tome uspevali smo da dnevno isporučimo kiseonika za jedan dan više nego što isporučimo mesecima u običnim uslovima“, kazao je Lončar.

Kada je reč o kompaniji Dreger, Lončar kaže da su oni u Srbiji bili angažovani 24 časa, te da je naš zdravstveni sistem uspeo da pomogne brojnim pacijentima upravo zahvaljujući njihovom angažovanju.

„Preko 50 kilometara cevi za sprovođenje kiseonika napravljano je za tri meseca, a uobičajeno je da se toliko napravi za četiri godine“, istakao je Lončar i dodao da su to samo neki podaci koji će moći da približe kakva se borba vodila, kakva je saradnja bila i istakao da to nije nešto čime se zadovoljavaju.

„Osnovni razlog naše saradnje je da zajedničkim naporima izađemo iz pandemije, ne znamo kada će to biti, ali smo se dogovrili da radimo kao i do sada, čak i više i da dođemo do stadijuma da kažemo da smo pandemiju stavili pod kontrolu“, kazao je ministar.

Takođe, prema njegovim rečima, razlog za saradnju je da se ujedno spreme za narednih 10 godina i za svako buduće moguće iznenađenje.

„Da imamo međusobne odnose koji neće zavisiti od neke treće strane ili bilo čega drugog“, kazao je Lončar i dodao da smatra svojom obavezom da budućem Ministarstvu zdravlja i ministru ostavi takav odnos sa te dve kompanije da mogu da im se obrate i da im zatraže pomoć za sve što je potrebno zdravstvenom sistemu Srbije i pacijentima u našoj zemlji.

Ministar je naveo da ga raduje što je danas video nešto što nije znao da su ovde uradili i u tom smislu naveo nove antigenske testove, za koje kaže da će biti jedni od najboljih, ali i inovacije posebno namenjene deci i za terapiju bola.

Ministarstvo zdravlja i Meser potpisanim Memorandumom postigli su zajedničko razumevanje da će ta kompanija, u eventualnom vanrednom stanju, uložiti sve napore kako bi prioritet dala važećim obavezujućim ugovorima o snabdevanju sa srpskim zdravstvenim ustanovama, ali ne ograničeno samo na bolnice.

Ministarstvo zdravlja će u vanrednom stanju snažno savetovati relevantne srpske zdravstvene ustanove da optimiziraju i racionalizuju, u meri u kojoj je to moguće, potrošnju medicinskih gasova, kao i rotaciju praznih boca medicinskih gasova u koordinaciji sa Meserom.

Sa Dreger Tehnika, postignuto je razumevanje da ta kompanija u vanrednom stanju uloži sve napore kako bi visoki prioritet bio dat isporuci opreme u Srbiju koju zahteva Ministarstvo zdravlja, bilo isporukom nove opreme ili rezervnih delova za postojeću.

Takođe, dogovoreno je i da će lokalni tim Dragera biti potpuno posvećen davanju najvećeg prioriteta održavanju, zameni i popravci uređaja i sistema u zdravstvenom sistemu, kako bi omogućio puni rad zdravstvenog sistema.

Zahtev za Memorandumom poslalo je Ministarstvo zdravlja, a kako je navedeno u zahtevu, tokom pandemije virusa korona Srbija je sa te dve komapnije nastavila i poboljšala odličnu saradnju ostvarujući ključni zajednički cilj spašavanja života brojnih pacijenata obolelih od Kovida-19.

To je postignuto tako što je sistemu zdravstvene zaštite obezbeđena kontinuirana isporuka medicinskih gasova i sistema za snabdevanje gasovima, kao i ostale medicinske opreme kao što su ventilatori i oprema za kiseoničko lečenje pacijenata u ekstremnim uslovima.

Kompanije Dreger je osnovana 1889. u Nemačkoj, a posle prvog patenta – reducir ventila za točenje piva, bavi se opremom koja ima veze sa disanjem, kako u medicini, tako i u oblasti zaštite, kao što je ronilačka oprema ili oprema za spasilačke ekipe u rudnicima.

Kompanija ima preko 15.000 zaposlenih, a svoje kćerke firme u preko 50 zemalja, dok proizvodne pogone ima u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Češkoj, Čileu, Francuskoj, Indiji, Južnoj Africi, Kini, Švedskoj i USA.

Dreger je prisutan više od 67 godina u Srbiji, a trenutno je regionalno predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

Meser Tehnogas je deo „Mes ser Group“, jedne od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju i distribuciju industrijskih, lekovitih i specijalnih gasova i prateće opreme.

Ta kompanija je jedini proizvođač kiseonika, azota, argona, vodonika i helijuma u Srbiji, a ima tri jedinice za odvajanje vazduha u Smederevu i Boru, kao i pogone za proizvodnju gasnih gasova i punionice u Beogradu, Pančevu, Nišu, Kraljevu, Novom Sadu, ali i u Nikšiću u Crnoj Gori.

Meser Tehnogas ima više od 70 distributivnih centara širom naše zemlje, sopstveni inženjerski, instalacioni tim i tim za tehničku službu, kao i preko 50 cisterni i kamiona, a tokom pandemije virusa korona u Srbiji je imao presudnu ulogu u kontinuiranom snabdevanju znatno povećanih količina medicinskih sistema za dovod kiseonika i gasa kako bi se spasili životi nebrojenih kovid pacijenata.

(Tanjug)

