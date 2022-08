Potrebno nam je kompromisno, a ne rasenje po necijim zeljama

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u razgovorima Beograda i Prištine potreban racionalan pristup i kompromisno rešenje, a ne rešenje po nečijim željama kojima bi se Srbija ucenjivala ili izdao nalog kako da se Srbija ponaša.

„Oni kažu ‘mi čekamo uzajamno priznanje, a ako se to ne desi biće kriva Srbija’. To ne funkcioniše tako. Mi moramo da razgovaramo jedni sa drugima i da vidimo koje bi bilo pravo kompromisno rešenje. Mi smo spremni za to“, rekao je Vučić u Briselu na zajedničkoj konferenciji za medije sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Aljbina Kurtija da postoji mogućnost da se Rusija umeša u konfllikt Beograda i Prištine, Vučić je odgovorio da ne veruje da postoji bilo kakva zabrinutost Aljbina Kurtija i Prištine povodom toga.

„Radi se o političkoj retorici kojom možete da koristite sve protiv nekoga. Meni je lako da ove tvrdnje pobijem, jer više od 100 dana slušamo o željama Srbije da izvrši napade na neke entitete ili zemlje u regionu. To je, prema njihovim rečima, trebalo da se desi pre četiri ili pet meseci, ali se do sada nije desilo. To znači da su oni zapravo lagali s tim u vezi“, poručio je Vučić.

On je dodao da je lako da se iskoristi sadašnja politička situacija protiv nekog drugog, a bez pravih argumenata.

Zato je, kaže, pitao čak i NATO da sagleda pažljivo situaciju na Kosovu i da kaže -kada se to desilo, kada se desilo da su srpske snage prešle administrativnu liniju.

„Mi možemo samo da poričemo i znam da nikada nećemo čuti izvinjenje za te fabrikovane laži protiv naše zemlje“, konstatovao je predsednik Srbije.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da uvek postoji rizik od pooštravanja situacije na KiM i da je zato važno da se redovno održavaju sastanci sa svim stranama.

„Moja poruka ostaje ista. Sve mora da bude učinjeno da bi se sprečila eskalacija. NATO radi svoj deo posla tako što šalje jasnu poruku kroz KFOR da ćemo intervenisati kada god bude bilo potrebno. Najbolje bi bilo, ipak, da se to spreči i izbegne potreba za pojačanim NATO prisustvom. Ali mi smo tamo i samo naše prisustvo i jasne poruke od NATO pomažu da se situacija deeskalizuje“, poručio je Stoltenberg.

On je pozdravio to što je predsednik Vučić odlučio da dođe u NATO i što je angažovan u dijalogu pod okriljem EU koji će se održati sutra.

Stoltenberg je najavio da će se kasnije sresti i sa Aljbinom Kurtijem i da će čuti i njegovu procenu situacije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.