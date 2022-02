Povećavaju se pritisci na Srbiju, bice nikad veci

MONAKO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je sinoć da je veoma zabrinut zbog situacije oko Ukrajine, koja, kaže, Srbiju stavlja u situaciju brojnih izazova i političkih pritisaka, a posle odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da potpiše ukaze o priznanju Donjecka i Luganska, pritisci će biti veći nego ikada.

Vučić je, na pitanje o razgovoru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, i pitanje koliko je zabrinut zbog aktuelne situacije, kao i šta to znači za Srbiju, naglasio da su politički, bezbednosni i ekonomski izazovi brojni u ovakvoj situaciji.

On je, za TV Pink, rekao da ono što je prethodna tri dana doživeo potvrđuju njegove reči, da raste pritisak na našu zemlju.

„Ono što sam doživeo prethodna tri dana pokazuje šta možemo očekivati da će tek da sledi i da u političkom smislu neće biti nimalo jednostavno za Srbiju“, istakao je Vučić.

On je kazao da se ovim dešavanjima ruši kompletna bezbednosna i politička arhitektura sveta.

„Kako će se ko ponašati i ko će šta da čini, niko ne može da predvidi. Sve što smo znali do juče danas više ne postoji. Ono što je za nas važno jeste da naša opredeljenost za mir mora biti čvrsta, snažna, i naša snaga odvraćanja potencijalnog agresora mora da bude još snažnija i jača“, objasnio je Vučić.

Podsetio je da je juče održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojem je, kao vrhovni komandant, izdao nalog vojsci i policijskim snagama, kao i zahtev specijalnim jedinicama, da u svakom trenutku budu pripremljeni na najbolji mogući način, i da treba nastaviti sa naoružavanjem i opremanje vojske i policije.

„U političkom smislu moramo da radimo mnogo, moramo da razumemo da mir nije nešto što se podrazumeva, što se vidi danas. Moraćemo mnogo truda i rada uložiti da sačuvamo mir, da bi obezbedili sigurnost za našu decu, naše roditelje, kako bi osigurali budućnost“, kazao je on.

Vučić je naglasio da je ova situacija najkomplikovanija za sve naše savremenike, za naše roditelje, za nas i za našu decu.

„Mislim da se ovim de fakto i suštinski menja svetski poredak u kojem će sile vratiti dominaciju na jednoj strani, odnosno da će postojati više super sila i centara političke i ekonomske moći“, ukazao je on.

Što se tiče ekonomskog dela, ukazao je da je nafta istog trenutka skočila, da su sve cene sirovina skočile, da su berze neposredno pogođenih zemalja pale, i da će to sve izazvati dodatnu nervozu i probleme. On je uz to primetio da postoji problem pristrasnosti naših medija

„Kada pogledate naše naslove vidite da u 80 odsto medija ne postoji nikakva objektivnost, već su šta god da se dešava na ruskoj strani, kao što je ostalih 20 odsto na zapadnoj strani. U takvim uslovima velike političke ostrašćenosti svi sebi nanosimo štetu, umesto da budemo svoj na svome, budemo mirni, da se kroz veliku svetsku krizu izvučemo samo sa ogrebotinama. Mi ne možemo to da uradimo. Kod nas je uvek sve strast, navijanje, i od toga ćemo se teško izlečiti“, smatra Vučić.

On je kazao da je sa Makronom imao važan razgovor o situaciji u našem regionu. Takođe, je razgovarao, kako je preneo i sa predstavnicima drugih država sveta, te najavio da će imati i narednih dana razgovore.

„Postoje veliki strahovi da bi sve moglo da se proširi na druge delove Evrope, posebno Balkan“, zaključio je on.

(Tanjug)

