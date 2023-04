Predsednik Češke: Na samitu u Viljnusu Ukrajina neće dobiti poziv u NATO

Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je danas nakon povratka iz dvodnevne posete Ukrajini da u Kijevu dobro znaju da neće od NATO na samitu u Viljnusu u julu dobiti pozivnicu ni datum za ulazak u NATO, niti mogu da računaju na kolektivnu odbranu sa zapadnim vojnim saveznicima.

„Ukrajinci očekuju u Viljnusu izjavu podrške od strane saveznika i nešto što su bezbednosne garancije. Nacrt dokumenta bezbednosnih garancija je gotov, razmatraju ga zapadni saveznici. Garancije neće imati formu člana V Sporazuma NATO, ali možemo da pogledamo npr. garancije kakve su date Finskoj u periodu pre nego što postane punopravna članica NATO“, kazao je češki predsednik novinarima po sletanju u Prag.

Petr Pavel naglasio je da ni ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski ni drugi visoki ukrajinski zvaničnici nisu naivni i da dobro znaju da na letnjem samitu NATO neće biti odluke o prijemu, pa ni nekih konkretnih datuma, ni mapa puta.

„Uopšteno obećanje dato je još na samitu u Bukureštu“, podsetio je češki predsednik i dodao da će Češka podržavati početak pregovora Ukrajine sa Evropskom unijom još ove godine, a jednom, u izgledu, i ulazak te zemlje u NATO.

Predsednik Pavel, inače nekadašnji šef Vojnog komiteta NATO, više puta je do sada upozoravao da Ukrajina ne može da udje u NATO dok traje rat, ali i dok ne obnovi svoji suverenitet, jer sada ne kontroliše deo svoje teritorije.

„Ukrajini je sada za uspešnu odbranu najpotrebnija municija. Teške tehnike ima dovoljno, ali kritični nedostatak municije sprečava je da se brani i da započne uspešnu kontraofanzivu. Ako žele da povrate teritorije nema drugog puta do kontraofanzive, a za nju je potrebna municija“, kazao je Pavel.

Češki predsednik obećao je u Kijevu da će Češka i Slovačka nastojati da pošire svoje proizvodne kapacitete kako bi mogle da municijom pomognu Ukrajini, a takodje da zvanični Prag već traži koje druge zemlje u svetu imaju zalihe i način da se ta municija otkupi i hitno pošalje u Ukrajinu.

„Moramo da se pobrinemo da ta zemlja koja je napadnuta obnovi svoj suverenitet. Bez municije se ne može. To važi i za municiju koja se šalje sa isporukama nekih oružja. Šalju se tenkovi, Leopard, Avram, ali u većini slučajeva sa vrlo malo municije. Mogu da ih upotrebe na ratištu, to izgleda vrlo efektno, ali već posle nekoliko dana moraju da ih povuku i tenkovi postaju kao roba u magacinu“, rekao je Pavel na konferenciji za novinare.

Petr Pavel je pored Kijeva i kao prvi zapadni državnik posetio istočne oblasti Ukrajine, Dnjipro blizu fronta, a takodje se sreo sa predstavnicima krimskih Tatara.

„U Sovjetskom Savezu Tatari sa Krima prinudom su iseljeni u Sibir i to nosi sva obeležja genocida. Tatari su bili vrlo solidarni sa nama 1968. tokom okupacije Čehoslovačke i to ne smemo da zaboravimo. Zamolili su me da se Češka pridruži osudi tog iseljenja Tatara kao genocidu. Učinili smo takav korak kada su u pitanju Jermeni i misli da isto možemo da učinimo kada je reč o Tatarima sa Krima“, rekao je Petr Pavel.

Češki predsednik kazao je da mu je kao najjači utisak iz dvodnevne posete Ukrajini u koju je otišao zajedno sa slovačkom predsednicom Zuzanom Čaputovom ostao osećaj koliki je apsurd da Rusija vodi takav rat iz tako apsurdnih pobuda.

„U Ukrajini se vodi borba da li ćemo živeti u bezbednom prostoru saradnje ili ćemo na granicama ili još bliže imati agresiju i kršenje medjunarodnog prava“, kazao je predsednik Pavel.

(Beta)

