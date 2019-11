Predstavnici Srpske liste sa savetnikom kancelarke Merkel

BERLIN – Predstavnici Srpske liste boravili su u Bundestagu, gde su razgovarali sa poslanicima i savetnikom kancelarke Angele Merkel, Matiasom Lutenbergom, koji su istakli da očekuju da će ubrzo po formiranju vlade u Prištini biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić, potpredsednik Dalibor Jevtić i član predsedništva Bratislav Nikolić razgovarali su sa članovima Bundestaga, kao i sa savetnikom Angele Merkel, Matiasom Lutenbergom, a oni su, kako se navodi u saopštenju, političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta čestitali pobedu Srpske liste na izborima.

Lutenberg je nedvosmisleno istakao da su očekivanja kancelarke Angele Merkel takva da se uz puno poštovanje zakonskih okvira poštuje izborna volja svih građana i svih zajednica i da upravo Vlada treba da radi u interesu svih građana, i većinskog i nevećinskih naroda, saopštila je Srpska lista.

Delegacija Srpske liste je ukazala na to da je puno poštovanje demokratske volje srpskog naroda važno, da same pozicije u Vladi nisu prioritet, posebno ne u uslovima kada pobednik izbora u okviru albanske zajednice konstantno pokušava da degradira Srpsku listu i njene predstavnike svojim stavom da će razgovarati samo sa onim Srbima koje on smatra relevantnim.

Rakić je naglasio da odbijanje razgovora sa jedinim legalno i legitimno izabranim predstavnicima Srba sa Kosmeta, nedostatak poštovanja prava Srba i oštra retorika pojedinih albanskih lidera ne doprinosi stabilnosti i dodatno jača nepoverenje među narodima na Kosmetu.

Drugog dana posete Berlinu politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije razgovarali su u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke sa specijalnom izaslanicom i direktorkom Odeljenja ovog ministarstva za jugoistočnu Evropu, Suzanom Šutc.

Uz ocenu da je neophodno raditi na procesima koji će doprineti stabilnosti i razvoju ekonomije, na sastanku je zaključeno da je potrebno da svi daju svoj doprinos tim ciljevima.

I na ovom sastanku je ponovljeno da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu.

Predstavnici Srpske liste su u tom smislu istakli da je politička hrabrost i odlučnost koju pokazuje predsednik Aleksandar Vučić nešto što je potrebno da postoji i kod albanskih političara kako bi se omogućilo rešavanje problema između Srba i Albanaca, odnosno Beograda i Prištine.

Sastankom koji je trajao oko sat vremena a koji je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić imao sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD-a Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine i ambasadorom SAD u Berlinu, Ričardom Grenelom, završena je dvodnevna poseta delegacije Srpske liste Berlinu.

