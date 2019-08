Preporod „velike osmorke“: Tramp i Makron pozvali Rusiju na G7

Američki predsednik Donald Tramp prihvatio je predlog Emanuela Makrona da se Rusija pozove na samit G7 naredne godine u SAD, napisala je na tviteru novinarka Si-En-En Kajli Atvud, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5

