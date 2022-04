Prepucavanje SDP i SNP o prioritetima nove vlade

PODGORICA – Poslanica opozicionog SDP, stranke koja će, kako je najavljeno, biti deo nove crnogorske vlade, Draginja Vuksanović Stanković oštro je reagovala na izjavu lidera SNP Vladimira Jokovića da je SNP ostala na političkom putu osnivača te stranke i nekada predsednika Vlade SRJ Momira Bulatovića.

Vuksanović Stanković kaže da je Joković isterao Momira Bulatovića 2000-te godine iz SNP i da je on tada osnovao novu partiju.

“Toliko o Vašoj istini. Uzgred, ‘bravo’ što ste došli na stranu onih koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO. I ‘bravo’ što ste ‘izneverili’ vaše dojučerašnje partnere iz DF-a. A ugovori sa verskim zajednicama samo u skladu sa Ustavom i zakonom”, napisala je Vuksanović Stanković na Tviteru.

Iz SNP-a su odgovorili SDP-u da će u novu crnogorsku vladu ući samo ako je „spremna da potpiše Temeljni ugovor sa SPC“.

Joković, čija će stranka najverovatnije dobiti šest ministarskih i jedno potpredsedničko mesto u manjinskoj vladi Crne Gore, izjavio je ranije da će “odraditi” potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC.

“Potpisivanje Temeljnog ugovora je jedan od naših uslova i zaista ću biti ponosan što ćemo to odraditi. Ne mislim da će to biti spas za srpstvo, ali smatram da je nepravedno bilo što su dve druge tradicionalne verske zajednice sa Crnom Gorom potpisale te ugovore, zašto to ne bi uradila i SPC”, rekao je Joković u izjavi za Radio televiziju Srbije.

Podgoričke Vijesti prenele su da se danas, a najkasnije sutra očekuje da će mandatar Dritan Abazović saopštiti sastav svog kabinetaa.

Deo podgoričkih medija, međutim, prepisku SDP-a i SNP tumači da kada je o formiranju manjinske vlade još ništa nije gotovo i da je očigledno da postoje određena neslaganja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.