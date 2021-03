Pretužno: Dečak poginuo držeći se za auto dok ga je majka napuštala

Jedna majka iz Ohaja pokušala je da napusti svog 6-godišnjeg sina Džejmsa u lokalnom parku, ali je usmrtila dečaka koji se svim silama trudio da uđe u automobil. Prema izveštaju policije grada Midltona, majka je priznala da je sina vukla po trotoaru, a sutradan njegovo beživotno telo bacila u obližnju reku, ali uopšte nije pokazala kajanje za svoje postupke.

Britani Gosni, 29-godišnja majka, optužena je za ubistvo, zlostavljanje tela i uklanjanje dokaza. Policija je rekla i da Gosni ima još dvoje dece, oba u drugom razredu osnovne škole, koji su bili sa njom u automobilu u vreme ubistva, ali da oni nisu povređeni. Deca su sada u hraniteljskoj porodici, dodali su predstavnici policije.

„Ovo me je neizmerno dirnulo u srce i dušu“, rekao je šef policije Dejvid Birk na konferenciji za medije održanoj u ponedeljak. „Ovaj jadni šestogodišnjak nije imao predstavu šta se događa i to je pretužno“, dodao je.

Brik je izjavio da je Gosni tvrdila da je planirala da napusti i stariju decu, a navodno je ranije izgubila starateljstvo nad četvrtim detetom.

U izveštaju tokom hapšenja policija je navela da je majka priznala ubistvo sina.

„Nakon što ga je izbacila iz automobila, Gosni je izjavila da je dečak pokušao se vrati u vozilo i ona je pojurila velikom brzinom, vukući dete za sobom. Tada je optužena napustila park i vratila se 30 do 40 minuta kasnije, kada je pronašla sina na sredini parkinga sa povredom glave“, navodi se u izveštaju, koji je objavio Dejli Bist.

Gosni je telo dečaka odnela kući i ostavila ga u sobi na spratu. Sledećeg dana odvezla se do reke Ohajo i detetov leš bacila u vodu.

Džejms Rasel Hamilton (42), dečko Gosnijeve, optužen je da joj je pomogao da odbaci dečakovo telo u reku. Njih dvoje su zatim otišli u policiju i prijavili Džejmsov nestanak, ali su policajci odmah primetili da im se priče ne podudaraju i da su oboje sumnjivi. Par sati kasnije priznali su šta se zaista dogodilo.

