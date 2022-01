Preziveo cunami, plivao 24 sata do sledeceg ostrva

NUKUALOFA – Priča o građaninu Tonge kojeg je odneo cunami i koji je plivao između ostrva više od 24 sata, jedna je od prvih koja se pojavila iz ove ostrvske države.

Lisala Folau, penzionisani stolar i invalid, rekao je tonganskoj radio stanici “Broadcom FM” da je plivao od svog ostrva Atata do dva druga nenaseljena ostrva da bi na kraju stigao do glavnog ostrva Tongatapu, na udaljenosti od oko 13 kilometara, prenosi britanski list “Gardijan”.

Folau je rekao da je farbao svoju kuću u subotu kada je dobio upozorenje na cunami.

“U pomoć su mi pritekli stariji brat i bratanica. Talas je prošao kroz našu dnevnu sobu, da bismo se preselili u drugi deo kuće kada je naišao još već talas. Mislim da nije bio manji od šest metara”, tvrdi Folau u svojoj ispovesti.

“Imajte na umu da sam invalid. Ne mogu da hodam kako treba, a kada mogu, verujem da beba može da hoda brže od mene”, dodao je on.

Kaže da se sa porodicom sakrio u istočni deo kuće, jer su talasi dolazili sa zapada.

Nakon toga se sa bratanicom popeo na drvo dok je njegov brat otrčao da traži pomoć. Kada je došlo do zatišja u talasima, oni su se spustili, ali je upravo tada udario veći talas.

“Kada se talas probio na kopno tik ispod nas, moja nećaka Elisiva i ja nismo imali za šta da se držimo i upali smo u more. Ovo je bilo u 19 časova“, rekao je Folau.

On je dodao da je nakon toga plutao i da je u jednom trenutku, istočno od ostrva Toketoke, ugledao policijski patrolni čamac, kojem je mahnuo, ali ga oni nisu videli.

Potom je pokušao da stigne do ostrva Poloa, do kojeg je plivao od 10 sati ujutru do 18 časova uveče u nedelju, ali tamo, kako tvrdi, nije bilo nikoga, nakon čega je odlučio da se uputi na Sopu, koja se nalazi na glavnom ostrvu Tongatapu.

Na kraju oko 21 sat, Folau je stigao do jedne kuće u Sopuu, koja se nalazila na kraju puta pokrivenog katranom gde ga je pokupilo jedno vozilo koje je prolazilo i kojim se odvezao do kuće vozača.

Britanski “Gardijan”, međutim, nije uspeo da utvrdi šta se dogodilo Folauovim sinom i nećakinjom sa kojom je bio u Atati.

Ipak, potvrđeno je da su samo tri osobe umrle nakon cunamija, od kojih nijedna nije sa Atate.

(Tanjug)

