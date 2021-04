Prijave protiv četiri osobe zbog incidenta u Beranama

PODGORICA – Beranska policija lišila je slobode tri lica zbog incidenta koji se dogodio večeras tokom kretanja organizovane auto kolone, dok je protiv jedne osobe podneta prekršajna prijava u redovnom postupku, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

G.L. je sinoć prijavio pripadnicima policije da su ga fizički napala četiri njemu nepoznata lica, a mediji su preneli da je večeras u Ulici 29. novembra u centru Berana desetak „komita“ napalo tog mladića.

Službenici Centra bezbednosti Beran se brzo identifikovali i priveli vinovnike događaja.

Preduzetim radnjama policija je došla do sumnje da je G.L. upućivao uvredljive reči učesnicima organizovane auto kolone kada su ga I.C, A.S, J.G. i A.T. fizički napali, navodi se u policijskom saopštenju.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilšatvu u Beranama koji se izjasnio da u radnjama pomenutih lica nema elemenata krvičnog dela.

Policijski službenici lišili su slobode I.C., A.S. i J.G. zbog prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru i oni će biti uz prekršajnu prijavu privedeni Sudu za prekršaje u Beranama.

Protiv maloletnog A.T. podneta je prekršajna prijava u redovnom postupku.

Protiv G.L. podneta je prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru.

Mediji su ranije preneli da je večeras u Ulici 29. novembra u centru Berana desetak „komita“ napalo mladića G. L.

Napadači su, prema navodima medija, u Beranama u auto-koloni učestvovali na tzv. patriotskom skupu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.