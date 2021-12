Princ Vilijam otkriva emotivne posledice pilotiranja za EAAA

LONDON – Princ Vilijam, vojvoda od Kembridža, otkrio je uticaj koji je suočavanje sa trenucima života i smrti imalo na njega dok je bio pilot u vazdušnoj hitnoj pomoći.

On je služio kao pilot u Ist Anglian vazdušnoj hitnoj pomoći (EAAA) od 2015. do 2017. godine, preneo je BBC.

Govoreći u Eplovom podkastu „Vreme je za šetnju“, princ Vilijam je rekao da je nosio kući ljudsku traumu i tugu.

On je kazao da ga je posao činio tužnim, uprkos tome što je imao srećan dom i poslovni život.

U jednom trenutku, vojvoda od Kembridža se prisetio kako je njegova majka, princeza Dajana, tokom vožnje do škole puštala pesmu Tine Tarner „The Best“ (Najbolji)“.

Princ Vilijam je u prošlosti govorio o tome kako je rad za EAAA uticao na njegovo mentalno zdravlje, ali audio snimak, napravljen dok je šetao kraljičinim imanjem Sandringem u Norfolku, otkriva kako incidenti i dalje žive sa njim.

Govoreći o suočavanju sa traumatskim trenucima, on je rekao: „Razgovor o tim stvarima je svakako pomogao, to šo sam ih podelio sa timom i na kraju, u jednom slučaju, upoznao porodicu i pacijenta koji se oporavio, doduše ne potpuno, ali oporavio se – to je definitivno pomoglo“.

Princ Vilijam je dodao da ga prisećanje na to iskustvo sada čini prilično emotivnim i da ga dalje pogađa.

