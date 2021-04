Procureli lični podaci pola milijarde korisnika, oglasio se Fejsbuk

Na internetu su danas osvanuli lični podaci preko pola milijarde korisnika Fejsbuka i ukazali na poteškoće ove kompanije da čuva osetljive informacije, javlja Blumberg.

Procurele informacije uključuju telefonski broj, Fejsbuk identifikaciju, puno ime, lokaciju, prethodne lokacije, datum rođenja, adresu e-pošte, privatni status i biografiju, navodi američka agencija.

Osetljivi lični podaci preko pola milijarde korisnika Fejsbuka procureli su na hakerski forum, što predstavlja potencijalni rizik za milione trgovaca kripto valutama i ljude koji sada mogu biti ranjivi na razne onlajn napade, tvrdi Alon Gal, tehnički direktor sigurnosne firme “Hudson Rock“, koji je ranije danas na Twitteru objavio ovu informaciju.

Gal tvrdi da je curenje podataka povezano sa sigurnosnom greškom koja je prvi put otkrivena 2019. a u januaru 2021. godine je ustanovljeno da su hakeri mogli da koriste informacije i za pristup brojevima telefona korisnika.

Najnovije curenje podataka se sada proširilo na Facebook ID, puno ime, lokaciju, prethodnu lokacija, datum rođenja, (ponekad) adresu e-pošte, datum otvaranja računa, privatni status i biografiju.

Prema Alonu Galu, informacije bi sada mogle da budu korisne hakerima za razne vrste prevara kao i da posluže u marketinške svrhe.

(Tanjug)

Fejsbuk se oglasio o navodnoj krađi podataka

Lični podaci, uključujući brojeve telefona više od pola milijarde korisnika Fejsbuka „procurili“ su i objavljeni na hakerskom forumu, informacija je koja se pojavila na društvenim mrežama i u medijima. Međutim, iz Fejsbuka su se oglasili tvrdeći da se radi o sigurnosnom propustu iz 2019. godine, koji je rešen.

This is old data that was previously reported on in 2019. We found and fixed this issue in August 2019. https://t.co/mPCttLkjzE

Da su ugroženi podaci čak 533 miliona korisnika objavio je „Biznis insajder“, tvrdeći da se radi o korisnicima iz 106 zemalja, među kojima 32 miliona iz SAD, 11 miliona iz Velike Britanije, šest miliona iz Indije…

Među tim podacima su brojevi telefona, imena, lokacije, datumi rođenja, biografije, i-mejl adrese…

Direktorka za komunikacije Fejsbuka Liz Šepard tvrdi da su podaci ukradeni pre dve godine, što je ta kompanija otkrila i još tada rešila to pitanje, prenose mediji.

​Međutim, Alon Gal, čelnik kompanije „Hadson rok“, koja se bavi istraživanjem i obaveštajnim radom o sajberkriminalu, koji je objavio ovaj propust, kaže da te informacije mogu biti iskorišćene za krađu identiteta ili prevare na internetu, ali i za „društveni inženjering ili pokušaje hakovanja“.

​Početkom godine takođe su se pojavile informacije da se na internetu nude na prodaju podaci korisnika Fejsbuka, a sada je navodno objavljena cela baza ukradenih podataka.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021