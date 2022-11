Prodanović: YU zastava nije na indeksu zabranjenih u HR

ZAGREB – Hrvatski advokat Čeda Prodanović kaže da mu nije jasno po kojoj zakonskoj odredbi požeško-slavonska policija namerava da kazni 47-godišnjaka, koji je istakao jugoslovensku zastavu sa petokrakom na svojoj kući jer, kako kaže, ova zastava nije na indeksu zabranjenih znamenja u Hrvatskoj.

Policijska uprava požeško-slavonska saopštila je ranije danas da je protiv ovog 47-godišnjaka iz mesta Jakšić kod Požege podnela prijavu, zbog isticanja zastave bivše zajedničke države. On je zastavu istakao na svojoj kući povodom nekadašnjeg praznika, 29. novembra, koji se u SFRJ slavio kao Dan Republike.

Prodanović pojašnjava da se u Hrvatskoj bez ikakve zabrane prodaju američke konfederacijske zastave koje su simbol robovlasništva, ali to, kaže, izgleda nikoga ne vređa. „Pretpostavljam da oni građanina gone po članu 14. tog Zakona u kojem se govori o kazni za one koji omalovažavaju moralne osećanja građana. Ne znam na osnovu čega? Isticanje jugoslavenske zastave ne znači zagovaranje obnove te države ili jugoslavenskog unitarizma ili veličanje srpstva. To je naprosto zastava države koja je nekad postojala. Nemam tačan odgovor, ali ne znam za neki propis koji bi zabranjivao njeno isticanje“, rekao je Prodanović za portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

On kaže da čak i ako bi uzeli u obzir Rezoluciju Evropskog parlamenta o zabrani isticanja simbola totalitarnih sistema, treba reći da jugoslavenska zastava nije simbol komunizma.

„Šta bi se dogodilo, na primer, da neko stavi zastavu s bundevom jer slavi Noć veštica, a mene to vređa“, upitao je Prodanović.

Portal podseća da se pre tri godine dogodio sličan slučaj u Đulovcu kod Daruvara. Tamo je 58-godišnjak na krov novog svinjca stavio zastavu Socijalističke Republike Hrvatske. Komšija ga je prijavio, došla je policija, a on je rekao da je na novi krov običaj staviti zastavu, a da je ovo bila jedina koju je imao na tavanu.

Policija, kažu, nije imala razumevanja za takvo objašnjenje, nego mu je napisala prijavu da krši Zakon o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti Predsednika RH za što je zaprećena kazna od 20 do 50 tadašnjih DEM-a, zbog vređana nacionalnih simbola.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.