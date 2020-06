Pronađeni kupaći kostimi devojčica u kući pedofila, on tvrdi: ‘Nisam ubio Medi’

Glavni osumnjičeni u slučaju Medelin Mekejn, pedofil Kristijan Brukner, rekao je svom advokatu da on nije ubio Medi, a to priznanje je došlo u trenutku kad je policija zaplenila kupaće kostime devojčica koje je pronašla u njegovom kupatilu u mobilnoj kućici u kojoj je živio u Nemačkoj.

Madeleine McCann cops have 'concrete evidence' against German paedophile suspect

German prosecutor Hans Christian Wolters said while Kate and Gerry McCann have been informed, they cannot have all the evidence as it could jeopardise the case against Christian Brueckner pic.twitter.com/hotzgiGiMT

