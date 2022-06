Protesti na Partizanskom groblju: Pucanj u državu BiH

MOSTAR – Na Partizanskom groblju u Mostaru, na kojem je oskrnavljeno gotovo 700 spomen-ploča, održan je danas protest u organizaciji Udruženja antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata (UABNOR) kako bi se ukazalo na potrebu veće zaštite spomenika.

Kako prenosi Klix.ba, oko 100 antifašista iz BiH i Hrvatske stigli su jutros u 10 sati na Partizansko groblje u Mostaru, gde su na protestu prozvali odgovorne zbog nedovoljne zaštite groblja, a potom se okupili ispred gradske skupštine.

Oni su poručli da je krajnje vreme da se propisno osigura ovaj nacionalni spomenik.

Predsednik UABNOR-a Sead Đulić rekao je da vlast mora da zaštiti svoje ljude i imovinu, „bez obzira na to kakav odnos imaju prema bilo čemu“.

„Pređena je crvena linija, ovo je klasični teroristički čin. To nazivati incidentom je relativiziranje stvari. Ovo je pucanj u državu BiH…Ovo se desilo sada, sledeća akcija biće u našim avlijama i dvorištima. Setite se kako je počela Kristalna noć 1938, ovo jako liči na to u nekom novom vremenu. Ko to ne prepoznaje, ne razmišlja ozbiljno“, rekao je Đulić.

On je naglasio da ovo nije slučajan čin i da u svemu treba gledati i politički kontekst.

U tom smislu ukazao je na izmene zakona o unutrašnjim poslovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) i na reakcije tim povodom.

Đulić smatra da uzrok treba tražiti i u, kako je naveo, „kontinuiranoj politici Dragana Čovića koji fino upakovano u celofan propagira ideje neonacizma i neofašizma u BiH“.

„Dok to ne spoznamo biće rušenja“, naveo je on.

Antifašisti su se okupili i prošetali bez nekih posebnih transparenata i obeležja.

Na Partizanskom groblju u Mostaru je oskrnavljeno gotovo 700 spomen-ploča, a počinioci nisu poznati.

(Tanjug)

