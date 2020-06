Protesti širom sveta: Srušen spomenik trgovcu robljem u Britaniji, incidenti u Briselu… (video)

U Bristolu gradu na jugozapadu Engleske tokom protesta protiv rasizma i policijske brutalnosti, demonstranti su skinuli sa postolja spomenik trgovcu robovima Edvardu Kolstonu. Statuu su vukli ulicama, a potom je bacili u reku Ejvon.

Edward Colston statue pulled down by BLM protesters in Bristol. Colston was a 17th century slave trader who has numerous landmarks named after him in Bristol #BlackLivesMattters #BLMbristol pic.twitter.com/zLdY8gNGQc #GeorgeFloyd #Bristol #Colston

Učesnici protesta „Crni životi su važni“, sa odobravanjem i uz aplauz i povike reagovali su na obaranje i vezivanje statue. ​Policija je posle događaja saopštila da je pokrenula istragu o tom incidentu, prenose mediji.

U Briselu vodenim topovima na demonstrante

Protest u Briselu na kom se okupilo oko 10.00 građana završen je takođe incidentima.

Happening Now : The Black lives matter George Floyd protest in #Brussels , Belgium turns into a riot. , a number of stores have been looted and police have been attacked with bottles & other objects…#Bruxellespic.twitter.com/aq6nOCaONE

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 7, 2020