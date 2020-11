Prva žrtva izbora u Americi: Ubijena vrhovna svetinja te države – sloboda govora

Tokom izborne gungule u Americi, Fejsbuk, Tviter i Jutjub cenzurisali su objave, epizodu podkasta, pa čak i čitavu grupu Trampovih pristalica, koji su pozivali na „sprečavanje izborne krađe“, jer su time „mogli da izazovu zabludu vezanu za izbore“ i „pozivali na nasilje“. Čini se da je ponos Amerike, sloboda govora, samo – mrtvo slovo na papiru.

Fejsbuk grupa „Stop krađi“ sa oko 350.000 Trampovih pristalica koje su pozivale na prekidanje prebrojavanja glasova i „sprečavanje izborne krađe“ u Americi zatvorena je nakon što je korporativni gigant procenio da je grupa „formirana zbog delegitimizacije izbornog procesa“ i da je pozivala na nasilje.

Tviter je tokom izbornog dana cenzurisao više tvitova zbog „spornog sadržaja koji može da dovede u zabludu vezanu za izbore ili drugi građanski proces“. Ta kompanija je suspendovala nalog, a Jutjub i Fejsbuk su uklonili epizodu podkasta bivšeg Trampovog savetnika Stiva Benona, jer je pozivao na nasilje protiv direktora FBI Kristofera Vreja i glavnog epidemiologa SAD Entonija Faučija.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020