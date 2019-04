Prvi dokaz da Velika Britanija više nije u EU (foto)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije već izdaje pasoše na kojima se više ne nalazi sintagma „Evropska unija“, piše „Indipendent“.

„Crveni pasoši, koji na prvoj strani nema reči ’Evropska unija‘, počeli su da se koriste od 30. marta 2019. godine. Kako bi se iskoristile sve zalihe pasoša sa rečima ’Evropska unija‘, oni će biti u prometu i kratak period nakon tog datuma“, rekao je listu zvanični predstavnik MUP-a.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019