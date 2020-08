Pucano na vojni helikopter u Americi, ranjen pilot

Na helikopter američke vojske pucano je nedaleko od Vašingtona, jedan od pilota je ranjen, a letelica je prinudno sletela na aerodrom u Virdžiniji. Američki FBI je otvorio istragu.

Helikopter UH-1N „hjui“ je pogođen metkom iz vatrenog oružja tokom redovnog trenažnog leta, a pilot je pogođen, saopštila je komanda baze „Endrjuz“, koja je poznata i kao sedište „er fors uan“, aviona američkog predsednika. Helikopter je bio na trenažnom letu za aerodrom Manasas, nedaleko od Vašingtona.

Confirmed by @Andrews_JBA that a @usairforce helicopter over #Virginia was struck by a bullet. pic.twitter.com/EerBj9XblB

— Steve Herman (@W7VOA) August 12, 2020