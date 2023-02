Puljani: Gradonačelnik ne može da odlučuje ko će koju muziku da sluša

PULA – Građani Pule oštro kritikuju i osuđuju postupak gradonačelnika Filipa Zorčića, zbog zabrane koncerta narodne muzike, koji je u tom gradu trebalo da bude održan 25. marta.

Na koncertu u organizaciji projekta Hiljadarka u pulskoj dvorani je trebalo da nastupe Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Nakon zabrane u Puli, najavljeno je njegovo održavanje u Osijeku, ali se tome takođe usprotivio gradonačelnik Ivan Radić.

Puljani oštro reaguju na zabranu koncerta i za hrvatski RTL kažu da gradonačelnik ne može da odlučuje o tome šta će ko da sluša.

„Ko je on da bi on odlučio šta će neko slušati, ja mogu slušati šta god hoću. S druge stane ako to platim, pogotovo“, rekao je muzičar Nenad Marjanović iz „KUD Idijota“.

Ističe da gradonačelnik Zoričić na ovaj način jednostavno pokušava da pokaže da je demokratičan.

„U principu se iz dana u dan sve više ogoljava, sve više je jasno da je on zalutao u ovaj grad“, rekao je Marjanović.

Mladi Puljanin Matej Šola rekao je da svako može da sluša ono što želi.

„Meni je svejedno, ako će se ljudi zabaviti, mogu slušati šta hoće“, kazao je Šola.

Milan Ivanović je mišljenja da nakon ove zabrane treba zabraniti elektronsku muziku u pulskoj Areni.

„Zašto bi oni sa onolikim decibelima imali koncerte, ili Robi Vilijams, ima dva hita u svetu, a pevaće ovde“, pita Ivanov.

Zoričić je koncert zabranio sa obrazloženjem da narodna mucika ne spada u identitet grada.

Iz projekta HIljadarka optužili su Zoričića da je tokom razgovora sa njima bio pijan, da im je psovao „srpsku majku“ i rekao im „da su srpsko smeće“. Zbog toga su najavili tužbu protiv gradonačelnika Zoričića, koji, međutim, negira da je sa njima razgovarao i najavio protivtužbu.

Posle najave da će koncert umesto u Puli biti održan u Osijeku, oglasio se i gradonačelnik ovog grada Ivan Radić, koji je u fejsbuk objavi u potpunosti podržao svog pulskog kolegu i poručio da narodna muzika ni tamo nije dobrodošla.

„Osijek je srednjeevropski grad koji ima naglašenu evropsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu, grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske u vidu Osječkog leta kulture koja dokazuje kako kultura i umetnost savršeno pristaju gradu na Dravi“, napisao je, između ostalog, Radić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.