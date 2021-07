Pupovac: Negiranje genocida u WW2 ozbiljan problem

BANSKI GRABOVAC – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) i Srpskog narodnog veća (SNV) Milorad Pupovac izjavio je danas da u Hrvatskoj postoji ne tako mali broj ljudi koji negiraju genocid počinjen u Drugom svetskom ratu, kao i da je to ozbiljan problem.

„Značajan broj ljudi u Hrvatskoj negira genocid počinjen za vreme Drugog svetskog rata nad Srbima, Jevrejima i Romima, to je za našu zemlju ozbiljan problem. Broj tih ljudi nije mali. Nismo se, međutim, okupili ovde da bismo iznosili optužbe, već da bismo doprineli obnavljanju vrednosti antifašizma i sećanju na sve žrtve fašizma“, rekao je Pupovac novinarima posle komemoracije u organizaciji SNV, u znak sećanja na 1.285 srpskih žrtava koje su ubile ustaše 25. i 26. jula 1941. godine.

Novinari su ga upitali i da prokomentariše odluku odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o dopuni Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, ali Pupovac naglašava da nije upoznat sa odredbama tog zakona.

„Nisam upoznat sa sadržajem zakona, ali sam video da je izazvao različite reakcije. To bi trebalo da bude civilizacijska vrednost koje bi svi trebalo da se drže, bez obzira na to da li je reč o moralnoj ili zakonskoj normi. Treba da se pridržavamo normi, svuda, a posebno mi na prostoru bivše Jugoslavije, u Hrvatskoj, Srbiji i BiH“, dodao je on.

Pupovac kaže da ako je zakon smišljen za sve genocide počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, onda niko ne treba da bude uznemiren, ali da ako je zakon smišljen tendeciozno, ako se odnosio na samo jednu vrstu zločina, to može da izazove podele.

Predsednik SNV nije želeo da komentariše diskusiju na relaciji Beograd-Zagreb oko predloga za hrvatsku nacionalnu stranu kovanice evra sa likom srpskog naučnika Nikole Tesle.

„Delovi te priče nisu dostojni komentara. Tesla nije delio Hrvate i Srbe, a još manje svađao ih. On nije bio političar, doprineo je izgradnji naše slobode u Austro-ugarskoj i kasnije Jugoslaviji. Neka ostane to što je bio. Dovoljno je veliki da ga ima za Srbe, Hrvate i Amerikance i sve one u svetu koji ga žele. Takav je i Ivo Andrić. On se ne može podeliti, kao što je nešto drugo podeljeno, a to su teritorije“, izjavio je Pupovac.

(Tanjug)

