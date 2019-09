Pupovac: Upozoravali smo na istorijski revizionizam i ranije

ZAGREB – Obraćanje novinarima predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorada Pupovca u jednom trenutku, u novinarskih pitanja, je skrenulo s glavne teme, a u fokus su stavljeni odnosi Beograda I Zagreba I njegovo nereagovanje na poruke srpskih vlsti o revitalizaciji ustaštva u Hrvatskoj.

Upitan da li zna u kojoj vlasti sedi, onoj u Zagrebu ili onoj u Beogradu, jer nije reagovao na poruke predstavnika srpskih vlasti o revitalizaciji ustaštva u Hrvatskoj, Pupovac je podsetio da je o odnosu prema Srbima govorio u Zagrebu na konferenciji za novinare, 23. avgusta.

„A što se tiče poruka koje dolaze iz Beograda, ja bih vas molio da odgovornost za te poruke adresirate na nekog drugog, a ne na mene“, rekao je Pupovac.

Na insistiranje novinara da se iz Beograda šalju poruke o obnavljanju ustaštva u Hrvatskoj, a da on ćuti kao da ga je bas briga, Pupvoac je rekao da štošta u hrvatsko-srpskim odnosima doprinosi takvoj vsti poruka.

Istakao je da je dobar deo njegovog političkog angažmana usmeren da se to ne događa.

„Reći ću vam ovako. Nisam ja ovde dežurni krivac za loše stanje odnosa između Srbije i Hrvatske i za poruke koje se šalju. Niti sam adresa na koju treba isporučivati odgovornost za takve poruke. Trudim se da ni na srpskoj ni na hrvatskoj strani takvih poruka nema“, kazao je Pupovac, čije obraćanje je deo medija prenosio uživo.

Podsetio je da SDS S od 2014. i 2015. upozorava na istorijski revizionizam u Hrvatskoj i da su o tome pisali pisma na različite adrese i upućivali javne poruke.

Lako, kazao je, možete primetiti da je naš jezik i govor drugačiji, kao i motivi.

A, to da hrvatsko-srpski odnosi i poruke iz Zagreba i Beograda otežavaju naše napore u tom pogledu „lako ću se sa vama složiti“. rekao je Pupovac i naveo da je njegov posao da se bavi „grafitima mržnje prema Hrvatima u Srbiji“, iako mu je, kako je kazao, na tome jedan kolega zamerio i rekao da u to ne bi trebalo da se meša.

„Ja mislim da to jeste moj posao. Moj posao je da i predstavnicima vlasti u Srbiji kažem sa čim se ne slažem i dopustite da ja odlučim kada ću i kako to reći“, naveo je lider SDS S.

Ukazao je da mnogi kao što su to činili 90-tih čine i danas i na njegove napore za demokratizaciju hrvatskog društva reaguju tako što ga stigmaticuju kao „eksponenta vlasti u Srbiji“.

„To je za mene mnogo veći problem nego neke druge izjave, ali dozvolite da ću ja odlučivati o tome kada ću to reći“, kazao je.

Pojašnjavaju svoje izjave od pre dve sedmice, Pupovac je rekao da Hrvatska svakako nije „prvi faktor“ nestabilnosti u regionu, jer, precizirao je, svaka od zemalja regiona ima svoje tačke nestabilnosti.

„Hrvatska je, nažalost, u trenutku kada sam o tome govorio, ali i pre toga, imala ozbiljan problem sa stanjem međuetničkih odnosa, pre svega prema Srbima“, jasan je Pupovac.

Precizirao je da je situacija u kojoj je to rekao bila dramatična što se Srba u Hrvatskoj tiče.

Na opasku novinara da su napad u Uzdolju izveli huligani, te da je on u ranijim izjavama odgovornom označio državu i na taj način poistovetio državu sa huliganima, Pupovac kaže:

„Ako sve želite da svedete na huliganizam, ja se ne mogu složiti. Oni koji podstiču to nisu ni navijači ni huligani. Za policiju oni jesu najveći problem, ali za mene nisu. Oni su žrtve okolnosti u kojima se jedna takva vrsta poruka šalje prema tom obeznađenom svetu u našim gradovima. I nemojte me svađati sa tim delom sveta jer nisam sa njima u svađi, već sa onima koji su to seme posejali i zalivaju ga i danas, a ti mladi ljudi…“, rekao je Pupovac.

Predsednik SDS S-a je rekao i da odgovornost za sve to ne može da se svede na aktuelnu vladu Andreja Plenkovića, već na onu sa kojom, kakko je kazao, njegova stranka nije htela da ima posla, a čije posledice Hrvatska i danas oseća. Na te posledice, istakao je, pojedini ljudi se i danas prave gluvi i slepi, a najpopularnije je reći da je kriv Plenković ili Pupovac.

„Vi znate ko je posejao to seme. I nemojte da vam ja to crtam. To je ozbiljan problem unutar Hrvatske“, kazao je Pupovac, misleći pritom na bivšeg lidera HDZ i potpredsednika vlade Tomislava Karamarka, čije ime nije izgovorio, ali su ga novinari prepoznali.

(Tanjug)