Puskov o tome zasto Bajden nece uvesti drakonske sankcije RF

MOSKVA – Član Saveta federacije Rusije, senator Aleksej Puškov, ocenio je da se američki predsednik Džo Bajden neće usuditi da uvede „drakonske sankcije” Rusiji.

„Nije stvar u tome da Bajden nije spreman da uvede nove sankcije Rusiji, stvar je u tome što je on više dalekovid od svoje administracije“, napisao je Puškov na Telegramu.

On smatra da SAD imaju na raspolaganju niz izuzetno oštrih mera, koje, kako je upozorio ruski predsednik Vladimir Putin, mogu dovesti do prekida odnosa dve zemlje, ali da je to sve što imaju, prenosi RIA Novosti.

Prema mišljenju Puškova, taj potez bi za posledicu imao gubitak bilo kakvog uticaja na Rusiju i potpuno bi odvezao ruke Kremlju na međunarodnoj sceni.

Puškov je rekao da SAD, posle sankcija, mogu da prete samo vojnim sredstvima.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Džo Bajden, razgovarali su 30. decembra telefonom, a, kako je saopštio Kremlj, Bajden je zapretio „sankcijama širokih razmera“ zbog situacije sa Ukrajinom.

Putin je odgovorio da bi to bila velika greška, jer bi u tom slučaju moglo da dođe do potpunog prekida odnosa.

(Tanjug)

