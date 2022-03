Putin: Imamo snage da ispunimo zadate ciljeve u Ukrajini

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da ruska vojska ima dovoljno kapaciteta da izvrši sve zadatke po pitanju specijalne operacije u Ukrajini i da bi potezi Kijeva po njemu mogli da ugroze ukrajinsku državnost.

„Imamo dovoljno snage i sredstava da uradimo sve što smo sebi zadali“, rekao je Putin.

Ruski predsednik je takođe rekao i da ukoliko Ukrajina „nastavi da radi ono što radi“ u pitanje će doći i ukrajinska državnost, prenosi Sputnjik.

„Svi ljudi koji to ne žele da razumeju, posebno rukovodstvo Kijeva, moraju da shvate da ako nastave da rade ono što rade, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnosti. Ako do toga dođe, to će biti u potpunosti na njihovoj savesti“, naglasio je Putin.

On je govorio i o mogućnosti da Ukrajina uđe u NATO, u okolnostima kada se u toj zemlji vode sukobi, što bi, po njemu, Kijevu dalo mogućnost da napadne Krim.

„Sve se više govori o tome da će Ukrajinu primiti u NATO. Razumete li do čega to može dovesti? Ako oni nastave da sprovode vojnu operaciju u Donbasu, to znači da će napasti i Krim. I šta onda? Treba da se borimo protiv celog NATO-a? Svesni ste posledica? Mislim da su svi svesni toga“, rekao je Putin, navodi Sputnjik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.