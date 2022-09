Putin: Zapad neće dočekati raspad Rusije

SAMARKAND – Zapad neće dočekati raspad Rusije, poručio je danas ruski predsednik Vladimir Putin nakon završetka samita Šangajske organizacije za saradnju u uzbekistanskom gradu Samarkandu.

„Činjenica je da su oni oduvek želeli raspad naše zemlje. Žao nam je samo što se u nekom trenutku pojavila ideja da se Ukrajina iskoristi za postizanje ovih ciljeva… Zaključak se prirodno nameće: kako bi se sprečio takav razvoj događaja pokrenuli smo specijalnu vojnu operaciju“, poručio je Putin na konferenciji za medije, nakon završetka samita.

Kako je podvukao, osnovni cilj specijalne vojne operacije je, kako je naveo, „oslobođenje Donbasa“, prenosi Sputnjik.

On je istakao da Rusija za sada uzdržano odgovara na ukrajinske napade na njenu infrastrukturu i na „terorističke napade Kijeva“.

Putin je naveo da do sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim može da dođe ako Kijev na to pristane, ali je istakao da ukrajinske vlasti za sada to odbijaju, prenose RIA Novosti.

„Erdogan predlaže sastanak sa predsednikom Zelenskim, verujući da to može imati pozitivan rezultat. Prvi uslov je da se oni saglase, ali oni odbijaju“, rekao je Putin.

Za zapadne zemlje rekao je i da su bivše kolonijalne sile koje još ne mogu da se oslobode navike da žive na tuđ račun.

„To su bivše kolonijalne sile, ali one i dalje žive u paradigmi kolonijalne filozofije. Navikle su da žive na račun drugih. I još uvek ne mogu da se otarase ove paradigme u svojoj praktičnoj dnevnoj politici“, rekao je Putin.

Što se tiče kontraofanzive koju je pokrenuo Kijev, Putin je rekao da će se videti kako će se ona završiti.

Putin je poručio da će Rusija prodati svoje žito uprkos ograničenjima, ali je naglasio želi da ono stigne do najsiromašnijih zemalja.

Ocenio je kao ružnu odluku Evropske unije da ukine ograničenja za isporuke ruskog žita i đubriva samo u evropske zemlje.

„Prodaćemo žito. Prodaćemo svoju robu. Ali ako budemo prodavali ovako, onda neće stići do najsiromašnijih zemalja, u tome je cela poenta“, rekao je Putin novinarima.

On je dodao da je dobio poziv za samit G20 na Baliju, ali je rekao da će videti kako će se razvijati situacija u ekonomiji i u drugim oblastima.

„Imam poziv da posetim G20, o tome me je lično obavestio predsednik zemlje domaćina kada je bio u Moskvi“, rekao je Putin.

On je rekao da ga je predsednik Indonezije Džoko Vidodo potom ponovo pozvao telefonom, uz napomenu da postoji određeni pritisak, ali da Indonezija zauzima oštar stav i želi da vidi ruskog predsednika na samitu.

„Videću, odlučićemo. Rusija će učestvovati“, rekao je Putin.

(Tanjug)

